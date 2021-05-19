Politico: США готовят санкции против судов, строящих «Северный поток – 2»

США намерены помешать достроить «Северный поток-2» через санкции в отношении кораблей. Ограничения готовятся против четырех судов, которые строят трубопровод, и связанных с ними компаний, написал Politico со ссылкой на источники.

Конкретные фирмы не называются, но источники заверили, что санкции не коснутся оператора проекта Nord Stream 2 AG и его директора Маттиаса Варнига. Отчет Госдепартамента США с названиями судов и компаний планируется представить в Конгресс 19 мая.

Представитель Госдепартамента подтвердил, что администрация Байдена считает «Северный поток-2» не экономическим, а геополитическим проектом. Власти США видят в трубопроводе угрозу энергетической безопасности Европы, Украины и восточных партнеров Америки по НАТО.

Напомним, о новых санкциях в отношении «Северного потока-2» сталдо известно в начале апреля. Власти США планировали ввести два пакета санкций, в котором упомянуты оператор трубопровода Nord Stream 2 AG и ее глава Матиас Варниг.

На 1 апреля было готово 95% трубопровода, а на 16 мая оставалось достроить 80 км.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 19.05.21

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