США подготовили два пакета санкций для остановки «Северного потока – 2»

Американский минюст подготовил два пакета санкций против «Северного потока – 2», пишет газета Politico со ссылкой на источник в администрации США. По его данным, окончательное решение по ним пока не принято.

В санкционный список включены оператор газопровода – швейцарская компания Nord Stream 2 AG – и ее руководитель Матиас Варниг.

Пакеты ограничительных мер будут представлены на рассмотрение Конгресса в мае. Окончательное решение по этому вопросу примет президент США.

Politico также сообщило, что Вашингтон собирается назначить спецпредставителя по переговорам с целью прекращения строительства «Северного потока – 2». Этот пост, по сведениям источников, может занять бывший спецпосланник по делам международной энергетики при президента Бараке Обаме Амос Хокстейн.

На сегодняшний день газопровод «Северный поток – 2» построен на 95%. Оператор проекта Nord Stream 2 AG рассчитывает завершить укладку до конца сентября.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 08.04.21

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