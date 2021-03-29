Госдеп предупредил ФРГ о санкциях против «Северного потока – 2»

Белый дом намерен продолжать санкционную политику в отношении «Северного потока – 2», сообщил глава госдепартамента Энтони Блинкен. По его словам, США предупредили об этом и своего партнера – Германию, указав, что строительство трубопровода – «плохая идея». Блинкен в интервью CNN пообещал, что Штаты будут усиливать санкции против проекта

«Мы считаем, что строительства газопровода плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру – Германии. И это то, что я сделал», – отметил он, добавив, что в Конгрессе «придерживаются такого же мнения». По его словам, в отношении Москвы будут введены новые санкции – и по другим причинам. Например, американские власти считают Москву ответственной за кибератаку на госучреждения страны через SolarWinds.

Между тем в ЕС неоднократно говорили о необходимости ответить на действия США в отношении российского проекта, в котором заинтересованы европейские компании. Так, депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ призвала перейти к действиям по борьбе с экстерриториальными санкциями. Она указала, что Вашингтон, вводя все новые ограничения, нарушает международное право, а эти действия следует расценивать как «прямое нападение на экономические интересы и национальный суверенитет» ЕС.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.03.21

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