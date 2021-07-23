«Хочет пожить хорошо» – в Киеве пророчат Меркель большую должность в Газпроме

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после своей отставки может занять высокий пост в Наблюдательном совете «Газпрома». Об этом свидетельствют её последние политические шаги в пользу РФ, в частности, активное отстаивание «Северного потока-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал украинский политтехнолог Тарас Березовец.

Он отметил, что ранее президент Украины Зеленский допустил большую ошибку, публично назвав Меркель «подругой Путина». Во-первых, он испортил отношения с немецким канцлером, а во-вторых – это не так.

«Меркель на самом деле не подруга Путина. Но есть интересы крупного немецкого бизнеса, есть возможность Меркель продолжить карьеру. Мы не знаем, куда она пойдет. Это мое предположение, но я считаю, что резкое изменение поведения Меркель в последние месяцы и резкое потепление в адрес Кремля может быть связано с тем, что ей предложена должность после прекращения канцлерства – перейти в одну из российских государственных корпораций. Например, перейти куда-нибудь в наблюдательный совет «Газпрома».

В конце концов, Шредер пошёл? Пошёл. Бывший министр иностранных дел Австрии Кнайсль пошла? Пошла. Франсуа Фийон, премьер-министр Франции, пошёл работать на Путина? Пошёл. Почему мы думаем, что Меркель настолько сыта?», – рассуждает украинский эксперт.

«На самом деле уходит с тем, с чем она пришла. Понятно, что Меркель хочется пожить хорошо, и никто не запретит. Ее никто не будет осуждать в Германии, если после завершения карьеры она пойдёт работать на Путина. Ну, кроме каких-то там активистов, политиков левого толка. Но в целом Меркель решает вопросы для себя, и в принципе это очень многое объясняет. Так вот, отношения Меркель и Зеленского не сложились, это было одной из причин того, что они в принципе не общались, и этот визит (Зеленского в Германию – прим. «НД») был полностью провален», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского политолога.

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение ФРГ и США о завершении строительства газопровода «Северный поток-2» не является подарком Путину и даже может оказаться «хорошим» для Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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