Зеленский потребует от Меркель огласить весь список наказаний для РФ в случае прекращения транзита газа

Киев назвал первоочередную тему переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель во время её визита на Украину 22 августа.

Президент «Незалежной» потребует от немецкого канцлера представить конкретные гарантии выполнения Берлином своих обязательств по сохранению транзита российского газа через Украину в Европу после запуска «Северного потока-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

«Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить о том, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые она взяла на случай, если Россия после запуска «Северного потока – 2» попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением», – заявил пресс-секретарь Зеленского.

Лидеры также обсудят ситуацию в Донбассе.

Напомним, 21 июля США и Германия приняли совместную декларацию по «Северному потоку-2». В ней сформулирован ряд условий для работы «Северного потока-2». Одно из них – обязательство Берлина способствовать продлению транзита газа из России через Украину и после 2024 года, когда истекает текущий контракт с «Газпромом».

Германия обязуется принять меры «на национальном уровне и на европейском уровне, включая санкции, в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве «оружия» против Украины и европейских стран, говорится в документе. Речь идет об «ограничении энергетического экспорта России в Европу и/или в других экономически значимых секторах».

Вместе с тем, позже Bloomberg со ссылкой на официальных лиц в правительстве ФРГ сообщил, что Германия не станет останавливать подачу газа по «Северному потоку-2», даже если Москва начнет использовать его как «энергетическое оружие против Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.08.21

В Крыму в ДТП попал рейсовый автобус, есть пострадавшие. / Украина созрела для вооружённого бунта и ждёт вожака – политолог. / Саакашвили раскритиковал «подлецов в вышиванках», дерущих поборы за языковой сертификат. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»