Посол России – о сделке США и ФРГ по «Северному потоку-2»: Никого ни к чему не обязывает

До полного окончания строительства газопровода «Северный поток-2» остаются считанные недели, и недавняя договоренность между США и Германией, касающаяся этого проекта, никак не отразится на России. Такое заявление сделал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Дело в том, что стороны не заключали международное соглашение по «Северному потоку-2», а приняли лишь общее заявление, пояснил дипломат.

«Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет», – заявил российский посол в интервью «Известиям».

«Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2», – добавил он, уточнив, что строительные работы находятся на финальном этапе.

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что «Северный поток-2» построен на 99%.

Напомним, 21 июля США и Германия приняли совместную декларацию по «Северному потоку-2». В ней сформулирован ряд условий для работы «Северного потока-2». Одно из них – обязательство Берлина способствовать продлению транзита газа из России через Украину и после 2024 года, когда истекает текущий контракт с «Газпромом».

Германия обязуется принять меры «на национальном уровне и на европейском уровне, включая санкции, в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве «оружия» против европейских стран, говорится в документе. Речь идет об «ограничении энергетического экспорта России в Европу и/или в других экономически значимых секторах».

Позже Bloomberg со ссылкой на официальных лиц в правительстве ФРГ сообщил, что Германия не станет останавливать подачу газа по «Северному потоку-2», даже если Москва начнет использовать его в качестве «энергетического оружия против Украины».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.08.21

Зеленский ведёт дело к этнической резне на Украине – киевский политолог. / Украина показала худший результат на олимпиадах за всё время «независимости». / На родине Зеленского ветеран АТО подорвал себя двумя гранатами у проходной завода. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»