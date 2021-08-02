Никакие действия Москвы не приведут к блокировке Берлином «Северного потока-2» – СМИ

Германия не станет останавливать подачу газа по «Северному потоку-2», даже если Россия начнёт использовать его в качестве «энергетического оружия против Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на официальных лиц в правительстве ФРГ, знакомых с ситуацией вокруг строящегося газопровода.

По словам источников издания, в случае «агрессивных действий» России против Украины Берлин прибегнет к традиционному инициированию расширения и усиления общих экономических и политических санкций в отношении РФ, но только не к блокированию подачи газа по «Северному потоку-2».

Напомним, в принятой ранее совместной декларации США и Германии по «Северному потоку-2» говорится дословно следующее:

– Германия примет меры «на национальном уровне и на европейском уровне, включая санкции, для ограничения энергетического экспорта России в Европу и/или в других экономически значимых секторах, если Россия будет использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины» с помощью «Северного потока-2» и других своих газопроводов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.08.21

Москва призвала переговорную группу по Донбассу вернуться к очным встречам в Минске. / «Газпром» снова отказался увеличивать газовый транзит через Украину. / В украинских реках обнаружили следы антиковидных препаратов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»