Никакие действия Москвы не приведут к блокировке Берлином «Северного потока-2» – СМИ

Германия не станет останавливать подачу газа по «Северному потоку-2», даже если Россия начнёт использовать его в качестве «энергетического оружия против Украины».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на официальных лиц в правительстве ФРГ, знакомых с ситуацией вокруг строящегося газопровода.
По словам источников издания, в случае «агрессивных действий» России против Украины Берлин прибегнет к традиционному инициированию расширения и усиления общих экономических и политических санкций в отношении РФ, но только не к блокированию подачи газа по «Северному потоку-2».
Напомним, в принятой ранее совместной декларации США и Германии по «Северному потоку-2» говорится дословно следующее:
– Германия примет меры «на национальном уровне и на европейском уровне, включая санкции, для ограничения энергетического экспорта России в Европу и/или в других экономически значимых секторах, если Россия будет использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины» с помощью «Северного потока-2» и других своих газопроводов.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 02.08.21
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