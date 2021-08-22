Зеленский уединился с Меркель во дворце, построенном русской императрицей

В Мариинском дворце в Киеве проходит встреча президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая прибыла сегодня на Украину с визитом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленского.

После переговоров Зеленского и Меркель один на один предусмотрен выход президента и канцлера к представителям средств массовой информации и совместный брифинг.

Затем состоится продолжение переговоров в расширенном формате.

Напомним, что Зеленский собирается потребовать от Меркель предоставления конкретных гарантий выполнения Берлином своих обязательств по сохранению транзита российского газа через Украину в Европу после запуска «Северного потока-2».

В свою очередь, немецкий канцлер намерена поставить вопрос о выполнении Киевом Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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