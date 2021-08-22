Наговорит лишнего: Зеленский приказал не пускать Виталия Кличко в аэропорт встречать Меркель

Мэру Киева Виталию Кличко запретили приближаться к украинской делегации, встречающей канцлера ФРГ Ангелу Меркель у трапа самолёта, прибывающего сегодня в столицу «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сам Кличко написал у себя в Фейсбуке, опубликовав видео, на котором видно, как охранник препятствует его проходу на аэродром.

«Друзья! Прибыл в аэропорт «Борисполь», где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев.

Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду :)

Но такое в моей практике мэра – впервые. Поэтому интересно: в «проевропейском» Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!», – возмутился мэр.

Как известно, президент Украины в течение последних двух лет безуспешно пытается сместить Виталия Кличко с поста киевского мэра и поставить своего человека.

В администрации Зеленского опасаются, что Кличко может пожаловаться на действия главы украинского государства лично Ангеле Меркель, которую называют на Украине его «негласным покровителем».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.08.21

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