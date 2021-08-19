Зеленский зря рассчитывает на Меркель и Байдена: Киеву придется изменить свою политику в отношении Донбасса

Украине придется изменить свою политику в отношении Донбасса – расчет Киева на поддержку президента США Джо Байдена и уходящего канцлера Германии Ангелы Меркель не сработает. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар на пресс-конференции в Москве. Как считает эксперт, на переговорах в Москве и Киеве Меркель будет «нажимать, чтобы формула Штайнмайера реализовалась».

«У украинцев повестка дня такая: Германия должна встать на сторону украинцев, защищать ее от агрессивной в кавычках России, помочь Украине вернуть себе Донбасс и Крым. Немцы при Меркель были мирителями, были судьями какими-то в политическом процессе, но не становились 100-процентно на сторону Украины. Тем более что Меркель скажет Зеленскому, что и он должен выполнить Штайнмайерскую формулу. Первый шаг должна сделать Украина – она должна предоставить обещанную автономию Донбассу, после этого все другие пункты минских соглашений будут выполнены, в том числе и Россией, и повстанцами в Донбассе. Конечно, так будет, но первый шаг должна сделать Украина», – подчеркнул Рар.

По его оценке, Меркель не хочет завершить свое канцлерство тем, что ей и всем придется признать, что минские соглашения вообще не работали и не работают. «Она (Меркель) хочет проложить некий мостик для своего преемника, чтобы по этому мостику можно было дальше идти. Хотя бы продвигаться медленно, но продвигаться», – отметил он

Что касается желания Украины привлечь к урегулированию ситуации на Востоке страны США, Рар считает эту затею ошибочной. «Он (президент Украины Владимир Зеленский) хочет поехать в Америку с тем, чтобы уговорить американцев взять шефство над минскими соглашениями после ухода Меркель, чтобы американцы жестко начинали давить на Россию. Но он тоже не очень информирован. Сам Байден тоже пытается наладить – это делается очень осторожно и достаточно сдержанно – отношения с Россией. Так что – Украина должна изменить свою дипломатию», – заключил Рар.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.08.21

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