Война продолжается: Меркель сорвалась с цепи после уединения с Зеленским

Россия является прямым участником войны в Донбассе, поэтому Киев делает всё правильно, отказываясь от прямых переговоров с лидерами ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров один на один с президентом Украины.

По её словам, процесс мирного урегулирования застопорился якобы исключительно из-за того, что Москва настаивает на прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском и не признаёт себя участницей конфликта в Донбассе.

«Мы крутимся вокруг этой проблемы», – утверждает Меркель. Она добавила, что ждёт нового саммита лидеров стран «нормандской четвёрки».

Таким образом, Киев получил от немецкого канцлера фактически отмашку на продолжение интенсивных обстрелов Донбасса до тех пор, пока Россия не признает себя участницей гражданской войны на Украине, с чем в Кремле категорически не согласны.

Меркель также пригрозила России новыми экономическими санкциями, если Москва использует газопровод «Северный поток-2» в качестве «энергетического оружия» против Украины. Впрочем, эта мера и так предусмотрена соглашением США и Германии по завершению строительства «СП-2».

По словам, некоторых экспертов, жёсткие заявления канцлера рассчитаны на внутриполитическую ситуацию в Германии накануне сентябрьских выборов. Меркель надеется на победу своего преемника Армина Лашета.

Между тем, Владимир Путин на встрече с Ангелой Меркель 20 августа прямо просил её повлиять на поведение Зеленского, который отказывается выполнять Минские соглашения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.08.21

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