Предупреждение для Украины: Меркель рассказала, когда Европа откажется от российского газа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве озвучила сроки прекращения закупок Европой российского газа. По ее словам, это должно произойти не позднее чем через 25 лет.

«Шаг за шагом к 2050 году Европе нужно будет достигать климатического нейтралитета. Это означает, что самое позднее, через 25 лет газ из России в Европу не будет поставляться или будет поставляться в очень малом количестве», – сказала Меркель (цитата по ТАСС), когда стороны затронули вопрос продолжении транзита газа через территорию Украины в Евросоюз после 2024 года в связи с реализацией проекта «Северный поток-2».

Канцлер Германии отметила, что Украина должна готовиться к тому, что Европа будет более независимой от поставок газа. В Киеве должны понимать, что делать, когда это произойдет, подчеркнула она.

Меркель подчеркнула, что Украина должна готовиться к тому, что Европа будет более независимой от поставок газа, и должна понимать, что делать, когда останется без транзита газа.

В качестве примера она назвала сотрудничество по водороду. Однако, указала немецкий канцлер, такой проект необходимо развивать пошагово, поскольку в 2024 году он не сможет заменить газ.

Как сообщал «Новый День», после переговоров с Зеленским, которые прошли в украинской столице накануне, Меркель пригрозила России новыми санкциями, если Москва использует газопровод «Северный поток-2» в качестве «энергетического оружия» против Украины. При этом она отметила, что транзит газа через Украину должен продолжиться после 2024 года.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 23.08.21

Самые крутые слухи недели: бифуркации августа. / В США переживают: изменение климата даст России существенное преимущество. / «Для освобождения оккупированных территорий» – украинский главком заявил о подготовке наступления в Донбассе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»