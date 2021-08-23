В Киеве заподозрили Ангелу Меркель в неадекватности на переговорах с Зеленским

Поддержка Украины со стороны Ангелы Меркель в нежелании вести прямые переговоры с Донбассом является «проявлением некоторой неадекватности» немецкого канцлера. Она, таким образом, прямо пошла против одного из главных пунктов Минских соглашений по Донбассу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Михаил погребинский.

«Ангела Меркель проявила некоторую неадекватность в оценке проблем «нормандской четверки», похвалив Киев за отказ от прямых переговоров с непризнанными республиками Донбасса. Это явно противоречит Минским соглашениям, при этом ранее подобные заявления в Берлине не звучали», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне Ангела Меркель после переговоров один на один с президентом Украины заявила на пресс-конференции в Киеве, что Россия является прямым участником войны в Донбассе, поэтому Украина делает всё правильно, отказываясь от прямых переговоров с лидерами ДНР и ЛНР.

«Мы крутимся вокруг этой проблемы», – утверждает Меркель. Она добавила, что ждёт нового саммита лидеров стран «нормандской четвёрки».

Таким образом, Киев получил от немецкого канцлера фактически отмашку на продолжение интенсивных обстрелов Донбасса до тех пор, пока Россия не признает себя участницей гражданской войны на Украине, с чем в Кремле категорически не согласны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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