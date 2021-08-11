Украина созрела для вооружённого бунта и ждёт вожака – политолог

Протестный потенциал на Украине достиг половины населения, а готовых свергнуть власть с оружием в руках – уже 25%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Сегодня протестные настроения в Украине, наверное, самые большие за историю независимости страны. Около 50% украинцев готовы в той или иной форме протестовать. То есть – выходить на митинги, демонстрации, выступать с какими-то забастовками. По разным социологическим компаниям 40-50%. Из них 15-25% готовы с оружием в руках отстаивать свою правду», – рассказал эксперт.

По его словам, для полноценного бунта не хватает только решительных лидеров.

«Сегодня те люди, которые критически настроены к власти, к тому, что происходит в обществе, у них нет лидеров. Есть старые лидеры, которые тоже токсичны так же, как и власть, в значительной мере, и нет понятного алгоритма действий... Условно говоря, если сейчас снести власть, а что дальше будет?», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.08.21

Саакашвили раскритиковал «подлецов в вышиванках», дерущих поборы за языковой сертификат. / Крыму необходимо в несколько раз увеличить темпы антиковидной вакцинации. / Зеленского одолевает паническая фобия перед Путиным – генерал МВД Украины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»