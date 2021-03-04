Ни государства, ни нации – киевский эксперт вынес приговор Украине

Развязанные вне правового поля командой Зеленского репрессии против политических оппонентов свидетельствуют о том, что на Украине нет государства. А полное непротивление общества этим незаконным актам говорит об отстутствии в «Незалежной» политической нации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом эфире телеканала «Наш» заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Если бы на Украине было полноценное государство, в этом государстве все или часть членов Совбеза не поддержали бы решение, которое выходит за рамки закона. А генеральный прокурор или Верховный суд заявили: «Нет ребята, в законе такого нет». Но государства нет. Есть Конституция, флаг и гимн, но государства, как набора институтов, нет...

Второе – отсутствие политической культуры. Если бы такое случилось в другом обществе, то все сторонники и противники «ОПЗЖ» (партия, подвергшаяся репрессиям – прим. «НД») вышли бы на улицы, по-другому бы реагировала журналистская среда, деятели культуры, общественные авторитеты... но такого нет. Это значит, что нет политической нации, иначе все сказали бы: «это против наших принципов», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.03.21

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