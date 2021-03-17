«Зафиксирует российский статус» – украинский политолог предостерёг от повторного референдума в Крыму

Повторный референдум в Крыму, на проведении которого настаивают некоторые украинские и западные политики, по результатам не будет отличаться от голосования 2014 года и окончательно зафиксирует российский статус полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, нет смысла сомневаться в итогах референдума марта 2014 года, так как крымчане давно не любили Украину и мечтали расстаться с ней.

«Я не думаю, что в тот момент, в 14-м году, в феврале-марте 14-го года кто-либо мог бы удержать Крым из тех, находящихся на должности. Наказывать надо не их, хотя они тоже виноваты, но, по большому счету, не было государства, они ничего сделать не могли.

Наказывать надо тех, кто отменял языковые законы, кто отстранял от власти президента (Януковича) неконституционным способом, создавал кризис легитимности, кто собирался отправлять «поезда дружбы» – то есть, кто создавал основу для российских медиа, для создания общественного мнения в Крыму…

Чтобы вы понимали – бюджет Крыма в прошлом году в 10 раз больше, нежели бюджет Крыма в 2013-м. В 10 раз! Смотрите, проблема не в российских войсках в Крыму на данный момент уже, хотя аннексия незаконна, безусловно. Проблема в том, что мы имеем там нелояльное население, что два миллиона крымчан в большей своей массе нелояльны к Украине.

Они не считают Украину своим домом сегодня, они считают Украину врагом. Банально есть социология, можно посмотреть – есть социология провластная, есть оппозиционная, можно посмотреть, российская. Поэтому идея с референдумом бессмысленная, она просто утвердит российский статус Крыма. Мы проиграем этот референдум однозначно», – приводит слова Бортника «ПолитНвигатор».

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Крыму в марте 2014 года прошёл «фейковый референдум».

Симферополь, Иван Капустин

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