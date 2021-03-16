«Очередь занимали с 5 утра»: в Крыму отмечают день референдума 2014 года

В Крыму отмечают день референдума 2014 года: 7 лет назад крымчане проголосовали за единство с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 марта 2014 года жителям полуострова предложили выбрать один из двух вариантов:

«Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?»

«Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

Яявка на референдум составила 83,1% в Республике Крым (тогда АРК) и 89,5% в Севастополе. За вхождение в состав России в качестве субъекта федерации проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.



«Все, кто принимал участие в референдуме, кто был тогда в Крыму, хорошо помнят атмосферу тех дней: огромное воодушевление, мощный, искренний патриотический порыв. Люди знали, что дорога к избирательным участкам – это наш путь домой, на Родину, – написал сегодня в соцсетях глава РК Сергей Аксенов. – Это было голосование по любви, голосование за ценности, переданные нам предками, за мир и свободу на нашей земле.



Каждый год в преддверии очередной годовщины референдума у наших врагов начинается «весеннее обострение». Информационное пространство наполняют заезженные пропагандистские штампы: «аннексия», «оккупация».



Однако для всех, кто мало-мальски знаком с историей Крыма, очевидно, что духовно, культурно, ментально наш полуостров всегда оставался частью России. Мы не звали Украину в наш крымский дом, она пришла сама, не спрашивая нас. Пришла – и вместо того, чтобы отнестись с уважением к хозяевам, стала навязывать чуждые для нас порядки и ценности. В конце концов, мы попросили незваную гостью «на выход». Вежливо попросили, кстати. Так что Киев может винить в потере Крыма только себя и свою безмозглую политику.



В отличие от киевского режима, крымчане в 2014 году пошли строго правовым путем. Наш референдум стал инструментом реализации законного права народа Крыма на самоопределение, он соответствует Уставу ООН, нормам международного права. Это эталон прямой демократии, опыт подлинного народовластия, которым мы всегда готовы поделиться с теми, кто способен слышать и воспринимать правду».

«Помню, как с 7 утра люди занимали очередь, чтобы проголосовать», – вспоминают крымчане.

«На многих участках с 5 утра занимали!» «Занимали очередь до открытия! Совершенно чужие друг другу люди обнимались и поздравляли друг друга! Поезд «Москва – Симферополь» пришел 15 марта 2014года переполненным: ехали все, кто мог приехать и проголосовать!»

То, что Крым добровольно вошел в состав России признали и на западе. В апреле 2014 года ВВС цитировало госсекретаря США Джон Керри, который заявил, что в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ».

Европейские социологи, проведя опросы населения полуострова в 2016, 2017, 2019 годах, констатировали, что крымчане «довольны переменами в своей жизни и по-прежнему поддерживают отделение от Украины».

Отметим, что сегодня основные претензии крымчане высказывают местным властям, часть из которых воспринимают как «наследие Украины»:

Симферополь, Лиана Макоба

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