Век автономии: в Крыму празднуют День Республики

В Крыму отмечают День Республики: со дня первого референдума прошло 30 лет, а крымской автономии исполняется 100 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1921 году в составе Российской Федерации была образована Автономная Крымская Социалистическая Советская Республика. Она располагалась «в границах Крымского полуострова» и состояла «из существующих округов: Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского». Вопрос о северных границах республики подлежал отдельному рассмотрению. Государственные языками были признаны русский и татарский.

В мае 1929 года название было изменено на Крымская Автономная Социалистическая Советская Республика. Автономия просуществовала до 1945 года. В связи с выселением в годы войны ряда народов статус территории понизили до области, а в 1991 году восстановили на несколько других принципах: Крым стал территориальной, а не национальной автономией.

Всекрымский референдум, посвященный воссозданию Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора, состоялся 20 января 1991 года. Это был первый референдум, проведенный в СССР.

В голосовании приняли участие более 81,3% жителей полуострова (1 млн 441 тысяч человек). За воссоздание Крымской АССР высказались 93,26%. Второй раз свое желание создать автономию крымчане подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Это предопределило статус Крыма в составе Украины.

26 февраля 1992 года по решению Верховного Совета Крыма Крымская АССР была переименована в Республику Крым. 5 мая того же года Верховный Совет Крыма принял акт о провозглашении государственной самостоятельности Крыма:

«Исходя из необходимости ускорения процесса становления государственности Республики Крым, в связи со сложившейся вокруг Крыма политической ситуацией, выражая огромную тревогу и обеспокоенность возрастанием напряженности между Украиной и Россией, стремясь стать консолидирующим фактором в их взаимоотношениях, основываясь на волеизъявлении крымчан на референдумах 1991 года, осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Крыма, подтверждая приоритет общечеловеческих ценностей, приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права, разделяя с другими государствами полноту ответственности за возвращение депортированных из Крыма народов, Верховный Совет Крыма провозглашает

Создание

СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА

РЕСПУБЛИКА КРЫМ.

Республика Крым будет строить свои отношения с другими государствами в соответствии с международным правом, на началах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества.

Территория Республики Крым в границах Крымского полуострова является неделимой и неприкосновенной. Настоящий Акт вступает в силу с момента его утверждения на общекрымском референдуме», – говорилось в документе.

На следующий день была принята Конституция, согласно которой Крым мог самостоятельно избирать президента, правительство и Верховный суд, выдавать гражданство и утверждать государственные языки. Крымчане должны были подтвердить свою независимость на референдуме 2 августа 1992 года.

Однако правительство Украины заявило, что решение Крымского совета противоречит конституции страны, и вынудило депутатов крымского парламента наложить мораторий на проведение референдума. И уже 21 мая власти полуострова отказались от своих притязаний на суверенитет Крыма, и вскоре в паспортах местных жителей появилась запись: «гражданин Украины».

В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины конституция Республики Крым была отменена, пост президента – упразднен. В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция Крыма, а Республика Крым была переименована в Автономную Республику Крым в составе Украины.

В связи с политическим кризисом и сменой власти на Украине 11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта в Крыму и Севастополе состоялся референдум, по результатам которого 96,77% избирателей Автономной Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.

18 марта президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, впоследствии одобренные Госдумой и Советом федерации.

Симферополь, Олег Яковенко

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