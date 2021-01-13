От нацистов до интернационалистов: Зеленский умудрился объединить против себя всю Украину

Беспрецедентное повышение цен на все коммунальные услуги объединило против президента Украины граждан самых противоположных политических взглядов, что грозит Зеленскому уже настоящим всенародным бунтом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Люди выйдут на улицы, потому что действительно на носу стоит тарифный майдан. Потому что тарифные проблемы сегодня объединяют всех, с разными политическими взглядами, все регионы. Они бьют не только по населению, они убивают бизнес, который и так страдает в эпоху эпидемии. Эти же тарифы выросли и для кофеен, и для ресторанов, и для парикмахерских – одновременно для всех это растет.

Страна находится во взрывоопасном состоянии, если власть не примет эффективных мер, не откатит ситуацию обратно, она получит не микро-ФОПовский (ФОП – индивидуальное предприятие – прим. «НД») майдан... а она получит масштабный народный протест, из которого придется выходить уже через досрочные выборы», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Ранее известный на Украине политолог Андрей Золотарев заявил, что Зеленскому грозит народный «тарифный Майдан» буквально через «неделю-две».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.01.21

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