Западные кураторы и их агенты на Украине крайне обеспокоены происходящим в «Незалежной».

Вместо того, чтобы стать витриной успешности на зависть всем постсоветским странам, Украина превратилась в образец упадка и деградации, из-за чего её политические спонсоры стремительно теряют авторитет в глазах европейских и американских избирателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Украинские структуры, ориентированные на Запад за гранты, и люди, которые фактически управляли Украиной последние годы, крайне обеспокоены. Они пытаются шантажировать Зеленского и украинское общество заявлениями о возможном лишении Украины безвизового режима с Европейским союзом, который и так не работает.

Я общаюсь со многими коллегами за рубежом, на прошлой неделе общался с американским коллегой, и он высказывает то же мнение, которое мы ранее высказывали в медиа о том, что, на самом деле, представители посольств и Запада, работающие на Украине, в значительной мере дискредитированы у себя на родине...

Потому что Украина не стала гордостью и витриной реформ, об этом говорят высокие политические лидеры даже на публичных встречах. В этом обвиняют представителей посольств на Украине.

А многие посольские команды обвиняют украинскую коррупцию, и вероятно, что после выборов в США начнётся перезагрузка американского управления Украиной», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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