Бунт украинских мэров: Зеленский ослабляет карантин, чтобы окончательно не утратить власть

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, вынужден ежедневно объявлять об очередной отмене строгих карантинных ограничений, которые открыто бойкотируют мэры украинских городов.

Фактическая утрата президентом контроля над непокорными регионами вынуждает его хотя бы формально «возглавить» процесс преждевременного выхода из карантина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил киевский эксперт и политолог Руслан Бортник.

«То, что мы видим сейчас с карантином, который просто обваливается на наших глазах мгновенно, перестраивается, на лету переобувается Кличко (мэр Киева недавно грозился ужесточить карантин, но передумал – прим. «НД»), правительство ежедневно принимает какие-то новые ослабления – это следствие давления местных элит.

Региональные элиты перехватывают власть. Этот бунт мэров дал понять власти, что мэры могут возглавить выход из карантина. Если мэры возглавят выход из карантина, то эта власть будет не нужна вообще», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Отметим, что главы областных администраций назначаются непосредственно Зеленским, однако мэры украинских городов давно перестали им подчиняться.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.05.20

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