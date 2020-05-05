Зеленский утратил контроль над регионами – украинский эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский контролирует только свою администрацию, верхушку правительства и руководство Верховной рады, состоящее из членов его партии «Слуга народа».

В то же время абсолютное большинство политических и бизнес-элит украинских регионов, куда президент имеет право назначать своих губернаторов, полностью вышли из подчинения главы государства и «ни во что не ставят» его назначенцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

«Главная проблема Зеленского в том, что он пытается контролировать треугольник между Верховной радой, Кабинетом министров и Офисом президента, но совсем не контролирует, например, регионы. Посмотрите на губернаторов – это же самые слабые главы администраций за всю историю Украины.

Их ни во что не ставят местные элиты, роль мэра областного города или местных князьков намного больше, чем роль главы обладминистрации, и с ними, кстати, иногда просто ведут себя по-хамски, как это происходит в Одессе или в Харькове. Их попросту игнорируют, как это происходит в большинстве регионов Украины», – констатирует эксперт.

«Возможно, только в двух-трёх регионах есть действительно сильные губернаторы, а так, в основном, это люди, которые попросту занимают своё кресло, которые просто доносят информацию от Офиса президента к местным элитам, и не более.

Они даже не модераторы процесса, они не влияют на эти процессы. Именно в этом и есть главная проблема Зеленского. Зеленский не контролирует большую часть Украины, он контролирует только властный треугольник в Киеве», – приводит «ПолитНавигатор» слова Бондаренко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.05.20

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