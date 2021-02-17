За рубежом принято решение закрыть все украинские АЭС – киевский эксперт

Атомная энергетика Украины стремительно разрушается. Опасность возникновения техногенных катастроф континентального масштаба на действующих пока четырёх атомных электростанциях становится очевидной для крупных мировых держав.

К скорейшему решению проблемы их подталкивает не только критический уровень технической изношенности украинских АЭС: масштабная коррупция в «Незалежной» грозит пропажей ядерных материалов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о запуске процесса ликвидации атомной отрасли Украины сообщил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, на решение задачи отмеряно пять лет.

«Мы стоим на пороге диалога о начале потери атомной отрасли. Много поломок, проблемы с топливом, проблемы с коррупцией – мы не справляемся с управлением этой высокотехнологической отраслью. Я знаю, что уже за кулисами активно говорят о том, что Украину надо лишать этой отрасли, необходимо закрывать атомные станции в Украине, и это дискурс ближайших пяти лет», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.02.21

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