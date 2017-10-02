Эксперт: катастрофа в Виннице только начало – под угрозой все стратегические объекты на Украине

Украина могла использовать пожар на оружейных складах под Винницей, чтобы замести следы бесконтрольных обстрелов в Донбассе и поставок оружия на черные рынки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко полагает, что взрывы на украинском складе были необходимы, чтобы «списать» уже проданные «налево», якобы использованные боеприпасы.

«Цифры нужны для того, чтобы скрыть хищения. Украинская армия в ходе операции на юго-востоке страны абсолютно не избирательно применяла оружие, массово обстреливая из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии города Донбасса. Эти данные нужны, чтобы списать, в том числе боеприпасы, попадающие на черные рынки стран Африки и Ближнего Востока, где сейчас идут военные конфликты», – цитируют РИА «Новости» Коротченко.

Он также отметил, что последний пожар – одна из крупнейших техногенных катастроф в истории постмайданной незалежной Украины, свидетельствующая о серьезном падении дисциплины и порядка и в армии, и в стране.

Между тем, эксперт не исключает, что ещё одной причиной пожара могла стать халатность, а из-за минимального уровня контроля на украинских стратегических объектах, существует риск аварий и возникновения опасных ситуаций на атомных электростанциях.

«Взрывы на складах боеприпасов – это не самое страшное, что может произойти: на Украине функционирует целый ряд АЭС, чье техническое состояние и безопасность неизвестны. Учитывая, что сегодня украинские спецслужбы больше занимаются политическим сыском, вместо поиска «узких мест» на особо опасных объектах и предотвращения возможных техногенных инцидентов, сегодня требуется масштабная проверка всех украинских АЭС, желательно под международным контролем, на предмет предупреждения ситуаций, способных привести к авариям, подобных Чернобыльской», – заключил эксперт.

Напомним, 26 сентября под Винницей на крупном военном складе произошел пожар. После распространения огня сдетонировали боеприпасы. Во время возгорания, по данным украинской стороны, было уничтожено 32 тысячи тонн снарядов общей стоимостью 800 миллионов долларов, что на 8 тонн больше, чем официально украинская армия истратила на так называемую АТО на юго-востоке Украины.

По сообщениям украинских СМИ, всего на складах в Калиновке хранилось около 200 тысяч тонн ракет, снарядов, мин: при этом многие из них далеко не в боевом состоянии.

Винница, Анастасия Зук

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