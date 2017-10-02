«Фейерверк» в Виннице уничтожил больше снарядов, чем выпущено по Донбассу с 2014 года

На складах под Винницей из-за пожара взлетело на воздух больше снарядов, чем за три года войны в Донбассе.

Как передает корреспондент «Новый День», во время возгорания было уничтожено 32 тысячи тонн снарядов общей стоимостью 800 миллионов долларов, что на 8 тонн больше, чем официально украинская армия истратила на так называемую АТО на юго-востоке Украины.

По сообщениям украинских СМИ, всего на складах в Калиновке хранилось около 200 тысяч тонн ракет, снарядов, мин: при этом многие из них далеко не в боевом состоянии.

Напомним, 26 сентября под Винницей на крупном военном складе произошел пожар. После распространения огня сдетонировали боеприпасы.

По мнению советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка, день и место были выбраны не случайно, поскольку накануне Петр Порошенко широко отмечал свой день рождения.

В связи с этим, Шкиряк заявил, что приказ взорвать склады с ракетами мог отдать президент России Владимир Путин.

Винница, Анастасия Зук

Винница. Другие новости 02.10.17

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