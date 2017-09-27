МВД Украины: фейерверк на военных складах в Виннице – подарок Путина на день рождения Порошенко

В МВД Украины заявили о том, что приказ взорвать склады с ракетами под Винницей мог отдать президент РФ Владимир Путин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению высокопоставленного чиновника ведомства, день и место были выбраны не случайно, поскольку накануне Петр Порошенко широко отмечал свой день рождения.

«Убежден, что это враждебная русская диверсия, совершенная по прямому приказу Путина. Лично для меня, учитывая сегодняшний пожар на 48-м военном арсенале в Калиновке, это очевидно. Конечно, будет создана государственная следственная комиссия, проведен детальный анализ и тщательное следствие, а уже после этого сделаны окончательные выводы и установлена причина. Но день (26 сентября – День рождения Президента Украины) и место (Винницкая область), в котором произошло это ЧП, лично мне, подсказывают, что такие совпадения вряд ли бывают…», – сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Напомним, накануне в ночь под Винницей на крупном военном складе произошел пожар. После распространения огня боеприпасы сдетонировали. Силовики перекрыли въезд в Калиновку, после чего начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел.

Винница, Мария Моссур

Винница. Другие новости 27.09.17

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