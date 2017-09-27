Среда, 27 сентября 2017, 10:05 мск

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Под Винницей взлетели на воздух военные склады

Под Винницей взлетели на воздух военные склады

На Украине под Винницей произошел пожар на крупном военном складе. После распространения огня боеприпасы сдетонировали. Сейчас на месте ЧП работают более тысячи человек. Сообщение о возгорании и взрывах на складе одной из военных частей поступило в Калиновский отдел полиции около 22:00. После этого было принято решение поднять по тревоге полицейских Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

Силовики перекрыли въезд в Калиновку, после чего начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел. Как передает «Эхо Москвы», на данный момент на территории Винницкого и Калиновского районов эвакуировано около 30 тыс. жителей. Кроме того, украинские власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

По данным ресурса «112.Украина», в арсенале хранились ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», всего 188 тысяч тонн боеприпасов. Вскоре после начала пожара премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл на место происшествия, чтобы взять ситуацию под личный контроль, сообщили в пресс-службе украинского правительства.

«Мобилизованы все службы, все работают, ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав. Сейчас все делают все возможное. Каждое подразделение выполняет свои функции – ГСЧС, Нацполиция, Минобороны», – заявил Гройсман. По его словам, ситуация серьезная, но у правительства есть опыт разрешения подобных проблем.

Кроме того, на место ЧП прибыли сотрудники центрального аппарата СБУ во главе с Василием Грицаком, а также глава генштаба Украины Виктор Муженко, передает РИА «Новости».

В генштабе заявили, что в половине охваченных огнем хранилищ боеприпасов не было, площадь возгорания составляет 10% от общей площади арсенала. Ранее руководитель управления по связям с общественностью генштаба ВСУ Богдан Сенник заявлял, что взрывы на военном складе зафиксированы только на площадке танковых боеприпасов. Кроме того, он заверил, что там нет никаких химических веществ и заявил, что ответственность за случившееся лежит на командире части.

Напомним, опыт ликвидации ЧП подобного рода у правительства Украины действительно имеется. В конце марта в городе Балаклея Харьковской области на отдельных площадках базы вооружения вспыхнул пожар. Были эвакуированы местные жители. Спустя несколько часов с начала пожара украинские власти назвали произошедшее диверсией.

По мнению наблюдателей, то что происходило тогда, напоминало сценарий фильма «Операция «Ы»». В комедии показано, как проворовавшийся завсклада, позвав Труса, Балбеса и Бывалого, хотел сымитировать ограбление, что позволило бы скрыть пропажу товаров.

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