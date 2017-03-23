На Украине взлетели на воздух крупнейшие склады боеприпасов (ВИДЕО) / Власти заявили, что это была диверсия

Публикации за 23.03.17

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В городе Балаклея Харьковской области экстренные службы и силовики предпринимают меры по локализации и тушению пожара, который возник в 2:45 местного времени (3:45 мск) на отдельных площадках базы вооружения. Развернут штаб тушения пожара на складах с боеприпасами, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. Данных о пострадавших пока не поступало.

На место ЧП для оказания помощи и выявления причин произошедшего, вылетела комиссия во главе с заместителем Минобороны генерал-лейтенантом Игорем Павловским, офицерами Минобороны и Генерального штаба ВСУ, а также руководство Харьковской области и правоохранительных органов. Глава Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский подтвердил, что на складах взрываются боеприпасы. «Идет эвакуация жителей из 5-кмтровой зоны. Уже заканчиваем», – приводит слова чиновника «Интерфакс-Украина».

В свою очередь военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил на странице в Facebook, что условная зона опасности разлета боеприпасов составляет 7 километров. По словам Матиоса, диверсия была совершена на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152 мм).

По данным СМИ, в Балаклее находятся крупнейшие на Украине склады с боеприпасами. Город расположен примерно в 100 километрах от российской границы. Произошедшее власти уже объяснили диверсией. СМИ сообщают, что в результате пожара происходит детонация снарядов, раздаются взрывы, в расположенных близко домах взрывной волной выбило окна.

На данный момент, по заверению местных чиновников, основная часть населения Балаклеи вывезена из города. «Первая волна эвакуации завершилась. Автобусами эвакуирована основная часть населения. Сейчас автобусы возвращаются, чтобы эвакуировать остальных. Сейчас специалисты обходят дома и проверяют, кто остался», – сказали в райадминистрации.

По мнению наблюдателей, вся эта история напоминает сценарий фильма «Операция «Ы»». В комедии показано, как проворовавшийся завсклада, позвав Труса, Балбеса и Бывалого, хотел сымитировать ограбление, что позволило бы скрыть пропажу товаров.

Харьков, Иван Гридин

Харьков. Другие новости 23.03.17

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