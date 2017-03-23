ДНР и ЛНР: пожар на арсенале призван скрыть хищения в ВСУ / Взрывы не позволяют огнеборцам приблизиться к складам боеприпасов

Публикации за 23.03.17

В Донецкой и Луганской самопровозглашенных народных республиках отрицают причастность ополченцев к пожару на крупнейшем на Украине складе боеприпасов и вооружений в Балаклее (Харьковская область). Кроме того, представители этих регионов предположили, что «диверсию» устроили сотрудники Вооруженных сил Украины, чтобы скрыть масштабные хищения. Впрочем, они не исключают, что причиной пожара стала халатность украинских силовиков.

«Попытки украинских военных переложить вину за все проблемы внутри слабой и погрязшей в коррупции армии ничего, кроме сожаления, вызывать не могут. Разумеется, никакого отношения к этому пожару мы не имеем», – приводит «Интерфакс» слова представителя минобороны ДНР. Кроме того, собеседник агентства сообщил, что разведка ДНР располагает сведениями об истинных причинах пожара на складе.

«Бесконтрольность утечек данных в украинских вооруженных силах позволила нам получить сведения о предварительных причинах произошедшего. Скорее всего, имела место обыкновенная халатность украинских военных, несоблюдение ими элементарных правил безопасности, обусловленное нахождением некоторых из них на территории воинской части в нетрезвом виде. А любые заявления Киева о якобы диверсиях – это просто смешно», – сказал представитель Минобороны ДНР.

В свою очередь, в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР с иронией отнеслись к произошедшему и напомнили об отсутствии российских военных на территории самопровозглашенных республик Донбасса. «Всем известно о тех безобразиях, что творятся в украинской армии. Нередки случаи дружественного огня и даже самоубийств военнослужащих. Так что нечего на зеркало пенять, если у самих с лицом не все в порядке», – отметил представитель Народной милиции.

СМИ отмечают, что сильный пожар продолжает бушевать на арсенале под Балаклеей. Огнеборцы не могут приблизится к складам из-за многочисленных мощных взрывов боеприпасов. «В связи с продолжающейся детонацией боеприпасов, тушение пожара в данное время осуществить невозможно, и оно не происходит», – сказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, добавив, что четверть складов боеприпасов в Балаклее находится в зоне детонирования.

Он также заявил, что открыто уголовное производство по взрывам на военных складах по статьям «Диверсия» и «Халатность». Военный прокурор пояснил, что производство по статье «диверсия» открыла СБУ, а по «халатности» – прокуратура, однако в настоящее время оба производства объединены в одно.

В ГУ Нацполиции Харьковской области сообщили, что в результате взрывов на артиллерийских складах Министерства обороны возле Балаклеи пострадали по меньшей мере два человека. «Двое раненых, их повезли в больницу. Возраст, тяжесть ранения – пока не знаем. Уточняем», – сказал представитель ведомства.

Напомним, в Балаклея Харьковской области сегодня ночью произошел взрыв с последующим возгоранием на крупном военном складе. Часть населения Балаклеи, а также жителей окрестных сел, которые попадают в зону возможного поражения, эвакуируют. По данным ряда СМИ, в Балаклее и других населенных пунктах вблизи складов отсутствует электро- и водоснабжение, нет газа. Люди зачастую вынуждены эвакуироваться из опасной зоны самостоятельно, а таксисты пользуются этим, требуя за одно место в машине 4-8 тысяч гривен.

По словам местных жителей, некоторые дома получили серьезные разрушения. «У некоторых окна посносило, у некоторых потолок попадал». Радиус 50 километров от складов объявлен чрезвычайной зоной. С центральной площади Балаклеи людей автобусами эвакуируют в Шевелевку, там людей размещают в школе. «Общая площадь арсенала – 368 гектаров и 138 тыс. тонн боеприпасов. От места детонации путем установления блокировки организована условная семикилометровая граница зоны опасности разлета боеприпасов. Данных о человеческих жертвах нет», – написал Матиос в своем Facebook.

Харьков, Иван Гридин

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