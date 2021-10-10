«А почему мы молчим?» – экс-глава Запорожской области заявил о переполненных ядерных хранилищах на Украине

Разрыв Киевом договоров с Россией об утилизации ядерного топлива привёл к переполнению отработанным ураном специальных отстойников, что, в свою очередь, грозит катасрофой, пострашнее Чернобыльской.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший губернатор Запорожской области Евгений Червоненко.

«А почему мы молчим, что мы разорвали договор по ядерным отходам с Красноярском, с Россией? А назревает такая проблема, это я говорю как губернатор Запорожской области, где хранилища отработанного урана, который дико радиоактивен, – уже переполнены», – приводит «ПолитНавигатор» слова Червоненко.

Напомним, ранее бывший замначальника Генштаба вооружённых сил Украины Игорь Романенко заявил о возможности создания Киевом «грязной ядерной бомбы».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.10.21

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