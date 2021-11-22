Украина предупредила мир, что впервые разгонит на полную мощь все 15 энергоблоков всех четырёх АЭС

Острый дефицит электроэнергии и угроза энергетического коллапса вынуждает правительство Украины запустить на полную мощность атомную генерацию страны, к чему не прибегали никогда раньше, так как по регламенту необходимо держать несколько энергоблоков в аварийном резерве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о скором запуске пятнадцатого энергоблока сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на Международной конференции «Атомные возможности для развития Украины».

«Будем работать 14 энергоблоками, в феврале есть возможность включить 15 энергоблок. Такого раньше не было. Мы изменили отношение к атомной генерации», – заявил он.

Глава компании «Энергоатом» Пётр Котин уже подтвердил, что с 1 по 15 февраля 2022 года будет раньше срока запущен находящийся сейчас на ремонте энергоблок Ровенской АЭС.

Напомним ранее правительство «Незалежной» сообщило, что Украина досрочно прекращает ремонты энергоблоков АЭС на фоне отсутствия угля для ТЭС.

Между тем, эксперты предупреждают, что в условиях аврала не исключены различные инциденты и аварийные остановки энергоблоков согласно строгим техническим требованиям. В связи с этим вновь остро встанет вопрос о нехватке генерирующих мощностей и недостатке электроэнергии.

Напомним, недавно бывший губернатор Запорожской области Евгений Червоненко заявил, что разрыв Киевом договоров с Россией об утилизации ядерного топлива АЭС привёл к переполнению отработанным ураном специальных отстойников, что, в свою очередь, грозит катастрофой, пострашнее Чернобыльской.

Симферополь, Валентин Карамазов

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