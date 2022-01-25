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Вторник, 25 января 2022, 13:40 мск

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Эксперты предупреждали: на Хмельницкой АЭС аварийно отключился энергоблок

Фото: официальный сайт Хмельницкой АЭС

Украина не смогла долго эксплуатировать впервые в своей истории одновременно на всю мощь все пятнадцать энергоблоков четырёх АЭС. Как известно, такое решение было принято 22 ноября из-за дефицита в стране угля и газа для ТЭЦ и ТЭС. Сегодня аварийно отключился энергоблок №1 Хмельницкой АЭС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о срабатывании «дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки» сообщила пресс-служба ХАЭС.

На станции уверяют, что нарушения границ и условий безопасной эксплуатации не произошло, радиационных изменений, последствий безопасности АЭС, персонала, окружающей природной среды нет.

«Создана комиссия по расследованию причин этого события. Предназначены меры предосторожности для минимизации последствий происшествия. Предварительная оценка этого события по шкале INES – уровень «0», то есть, событие несущественно для безопасности», – говорится в сообщении.

Между тем, эксперты предупреждали, что в условиях аврала не исключены различные инциденты и аварийные остановки энергоблоков согласно строгим техническим требованиям. В связи с этим вновь остро встанет вопрос о нехватке генерирующих мощностей и недостатке электроэнергии на Украине.

Напомним, недавно бывший губернатор Запорожской области Евгений Червоненко заявил, что разрыв Киевом договоров с Россией об утилизации ядерного топлива АЭС привёл к переполнению отработанным ураном специальных отстойников, что, в свою очередь, грозит катастрофой, пострашнее Чернобыльской.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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