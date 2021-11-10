Украина досрочно прекращает ремонты энергоблоков АЭС на фоне отсутствия угля для ТЭС

На Украине ищут любые способы спасения от энергетического коллапса из-за отсутствия угля для ТЭС и ТЭЦ. Так, решено досрочно завершить капитальный ремонт энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в общей энергетической сводке правительства Украины.

Также до конца недели планируется подключить раньше срока проходивший регламентное обслуживание блок №3 Ровенской АЭС, сейчас там экстренно проводятся пуско-наладочные работы по приказу «Энергоатома».

Сегодня подключены к энергосистеме Украины и работают на полную мощь 12 энергоблоков из 15 – четырёх атомных станций Украины.

Между тем, эксперты предупреждают, что в условиях аврала не исключены различные инциденты и аварийные остановки энергоблоков согласно строгим техническим требованиям. В связи с этим вновь остро встанет вопрос о нехватке генерирующих мощностей и недостатке электроэнергии.

Напомним, недавно бывший губернатор Запорожской области Евгений Червоненко заявил, что разрыв Киевом договоров с Россией об утилизации ядерного топлива АЭС привёл к переполнению отработанным ураном специальных отстойников, что, в свою очередь, грозит катасрофой, пострашнее Чернобыльской.

Симферополь, Валентин Карамазов

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