«Бомба замедленного действия»: эксперты предупредили об угрозе «второго Чернобыля» на Украине

Атомные электростанции на Украине из-за отсутствия контроля за безопасностью и недостатка финансирования приходят в упадок. Нештатные ситуации случают все чаще. Усугубляет ситуацию конфликт с Россией, из-за которого Киев отказывается от топливных элементов и закупает их на Западе, несмотря на то, что они не подходят для реакторов, сконструированных в СССР. Эксперты считают, что все эти факторы могут привести к повторению трагедии, произошедшей в Чернобыле в 1986 году.

Об опасной ситуации, сложившейся на украинских АЭС, заявил депутат Верховной рады Сергей Шахов. По его словам, от работников атомных предприятий регулярно поступают жалобы на отсутствие контроля со стороны проверяющих органов. «Таким образом, они становятся мини-Чернобылем, бомбой замедленного действия. Экологическая катастрофа на каждом шагу на Украине», – заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.

Российские эксперты согласны с мнением украинского парламентария, пишет RT. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко подтверждает данные о сильной изношенности инфраструктуры на Украине. «Запорожье – густонаселенная область, катастрофа на АЭС заденет не только инфраструктуру, но и население. Вообще, любая технологическая авария будет иметь серьезные последствия на территории всей Украины», – пояснил эксперт.

Последние несколько лет на нескольких украинских АЭС происходили нештатные ситуации. В 2016 году ЧП произошло на первом блоке Хмельницкой АЭС, позднее работа второго генератора из-за сбоев в системе управления и защиты ядерного реактора останавливалась несколько раз. В 2018 второй энергоблок вновь был отключен на плановый ремонт, а после запуска не проработал и недели. Неоднократные аварии происходили и на Запорожской АЭС. В 2018 году произошла аварийная остановка второго энергоблока, а вскоре был закрыт шестой энергоблок, который отключен и по сей день. В марте 2019 был отключен еще один блок – четвертый.

Эксперты считают, что аварийные ситуации могут быть связаны с недостатком финансирования атомной энергетики Украины. Власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, потому что они некомпетентны, указывает Оленченко. «Кроме того, инфраструктуру нужно поддерживать финансово, но приходится констатировать тот факт, что деньги, которые выделяли Украине ЕС и МВФ в том числе и на эти нужды, растворились в воздухе. Новому правительству придется выяснять, куда и на что они были потрачены», – говорит эксперт.

Сказались на ситуации и напряженные отношения Киева с Москвой. В частности, Украина отказалась от российских топливных элементов и закупает их аналоги у других стран. Так «Энергоатом» заключил контракт с американской компанией Westinghouse. И это несмотря на то, что тепловыделяющие элементы, собираемые в США, отличаются по конфигурации от советских и российских аналогов. В России производят шестигранные элементы, а в США – четырехугольные.

Это соглашение раскритиковал бывший директор Чернобыльской АЭС Михаил Уманец. «Американское топливо ставится на наши энергоблоки без согласования с их главным конструктором. Насколько это безопасно, мне судить трудно, эта информация есть только у главного конструктора. Но мы в любом случае не имеем права играть с безопасностью АЭС, нам хватит одного Чернобыля», – подчеркнул Уманец.

Напомним, авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате произошел выброс огромного количества радиоактивных веществ, от которого пострадала не только Украина, но и Белоруссия, Россия и европейские страны. На ликвидацию последствий ЧП и возведение защитного саркофага были потрачены миллиарды евро, выделенные Германией, Россией, Канадой и другими государствами.

По словам бывшего советника президента Украины Леонида Кучмы политолога Олега Соскина, украинцы даже не подозревают о существовании инфраструктурной угрозы. «Украинское население не подозревает о существовании инфраструктурной угрозы. После того как на востоке Украины началась война, тема экологической катастрофы стала секретной. Раньше этот вопрос постоянно обсуждался на экологических, экономических и технологических форумах. Сегодня точной информации о состоянии атомных блоков электростанций попросту нет», – отметил эксперт.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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