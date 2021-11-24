На Украине полумиллионный город отключён от горячей воды

Коммунальщики вынуждены отключить жителей украинского Мариуполя от подачи горячей воды. Причиной прекращения горячего водоснабжения стали огромные долги ЖЭУ перед теплоснабжающими организациями.

Кроме того, неожиданно выяснилось, что 98% горожан сами отказались от этой услуги, так как попросту не имеют средств.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор Департамента по вопросам управления энергетическими предприятиями Мариупольского горсовета Виталий Писмарев.

По его словам, в таких условиях поддержка подачи горячей воды городу становится абсолютно нерентабельной для областного предприятия «Теплосеть».

«Около 100 млн гривен «Теплосеть» несёт убытков за горячую воду. У нас 2% населения, которые пользуются и оплачивают эту воду, можете представить, какая будет цена горячей воды. Подача горячей воды пока приостановлена», – заявил Писмарев.

Сейчас решается вопрос о полном отключении города от горячего водоснабжения. Социально незащищённым слоям населения обещают приобрести домашние электрические бойлеры.

Между тем, на Украине усиливается энергетический кризис на фоне дефицита угля и электроэнергии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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