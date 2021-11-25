В Мариуполе опросили жителей – кто хуже: Зеленский или Порошенко

Городской сайт подконтрольного украинским властям Мариуполя попросил ответить жителей, кто для них является худшим президентом – действующий или предыдущий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по словам инициаторов опроса, они намеренно выбрали такую негативную формулировку, так как на вопрос «кто лучше» – горожане отказались бы отвечать.

По итогам электронного голосования с результатом 57% «победил» Владимир Зеленский, оказавшись в глазах горожан даже хуже Порошенко, которого в Мариуполе ненавидят, без преувеличения – все, от мала до велика.

Напомним, на днях коммунальные службы отключили от горячего водонсабжения весь полумиллионный Мариуполь.

Симферополь, Валентин Карамазов

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