«Нас поставили на колени» – Тимошенко заявила о неизбежности веерных отключений на Украине

Предотвратить неконтролируемые аварии и коллапс украинской энергетической системы на фоне дефицита угля и газа можно единственным способом – тщательным составлением и чёткой реализацией графика веерных отключений электричества по всей стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила экс-премьер-министр Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По её словам, несмотря на заверения команды Зеленского в отсутствии предпосылок для веерных отключений, на предприятиях тепло- и электрогенерации уже составили такие планы.

«Все готовятся к отключениям потребителей, у всех есть утвержденные протоколы, и все знают, что это единственное спасение энергосистем. Руководитель генерирующего предприятия мне сказал, что когда возникает кризис в энергетике, то спасать нужно всю энергетику от развала, и поэтому потребителей отключать – это меньшее зло...

Реальное спасение будет, если Беларусь и Россия не выключат рубильники по перетокам электроэнергии… Потому что у нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено всё, что нужно для отопительного периода – и это значит, что нас поставили практически на колени», – заявила Тимошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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