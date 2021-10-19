Тимошенко заявила о начале полномасштабного энергетического кризиса на Украине

Взлетевшие цены на природный газ повергли Украину в глубочайший энергетический кризис – со всеми вытекающими социальными последствиями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании Верховной рады Украины заявила лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

По её словам, ситуацию усугубляет отказ кабинета президента Зеленского следовать кризисным рекомендациям Еврокомиссии, которая выпустила специальное энергетическое коммюнике.

«Сейчас на Украине развивается полномасштабный энергетический кризис. Еврокомиссия вышла со специальным коммюнике относительно того, что должно делать каждое правительство в Европе, чтобы защитить страны, людей, бизнес от энергетического кризиса.

Я знаю, что делается у нас. Первое – себестоимость украинского газа одна гривна, продают по семь, бюджетной сфере – по 13. Посредники просто заполонили эту систему, и коррупция сегодня достигла апогея в перепродаже украинского природного газа.

Второе – сегодня для промышленности доходит цена до 50 гривен за кубометр газа. Это все отрасли, которые производят продукты питания – то, что необходимо для жизни людей. Практически через месяц они будут иметь цены, недоступные для людей – ни на продукты питания, ни на предметы первой необходимости. Вы понимаете, что инфляция достигнет самых высоких уровней?

Третье – удобрения для посевной для наших аграриев при цене на газ 50 гривен за кубометр будут недоступны, у нас под угрозой посевная», – перечислила она грозящие Украине проблемы.

«Нужно немедленно двигаться по закону о рынке газа и принимать чрезвычайное положение в энергетике, и принимать национальную программу действий, которая полностью соответствует тому, что советует Еврокомиссия», – приводит «ПолитНавигатор» слова Тимошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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