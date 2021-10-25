Свыше половины украинских регионов не объявили начало отопительного сезона – ночью ударит минус семь

Только 45% украинских регионов запустили отопление в жилых домах. Вместе с тем, лишь две области заявили о стопроцентной подаче тепла.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская.

«Согласно законодательству, дату начала отопительного сезона определяет орган местной власти. Это зависит, в частности, от погодных условий и определяющим фактором является среднесуточная температура воздуха не выше +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд в населенном пункте. Закарпатская и Тернопольская области пока отчитались о подключении к теплоснабжению 100% жилых домов», – заявила Хоцяновская.

Она утверждает, что 90% котельных заработали в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Между тем, по прогнозам украинских синоптиков, ближайшей ночью в»Незалежной» ожидается мороз в минус семь градусов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.10.21

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