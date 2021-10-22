На Украине прогнозируют закрытие 95% предприятий уже в ноябре

В бюджетах украинских предприятий нет денег на оплату подорожавших энергоносителей. Вместе с тем, фиксируется острый дефицит угля и газа. Уже в следующем месяце возможно масштабное закрытие заводов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший губернатор Запорожской области, экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

По его словам, отказ правительства закупать природный газ напрямую в России ведёт страну к катастрофе.

«У нас, я вам объясню, по углю – просто неоткуда взять. Даже если мы попробуем купить – сейчас уголь 300 долларов, а не 50-70, как летом. Кроме ДНР или России нам просто неоткуда взять… Сегодня страна находится в такой ситуации по кризису энергоносителей, по ковиду – не буду я перечислять все наши проблемы. Нам надо сформулировать, как мы будем выживать. Мы не можем, понимаете, это аморально, что газ нельзя брать напрямую из РФ. Где мы докупать его будем? Втридорога опять – по так называемому реверсу?», – возмущался экс-министр.

«Сегодня долг каждого украинца, а, тем более директоров предприятий… Сказать правду? Цена 54 гривны на газ за кубометр для предприятия. Вы понимаете, что к середине ноября остановится 95% заводов, потому что в бюджетах у большинства руководителей денег только из расчёта 9-11 гривен за кубометр?!», – приводит слова Червоненко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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