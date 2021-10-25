Украина не выдержит цену на газ выше $900 – министр экономики

ВВП Украины начнёт резкое падение при цене выше $900 за тысячу кубометров газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Алексей Любченко.

«При среднегодовой цене импортного газа около $900 мы начнем терять ВВП. Это мы уже смоделировали», – сказал он.

Напомним, что только 45% регионов Украины подключили дома жителей к теплу.

Между тем, в Минэнерго Украины призвали готовиться к энергетическому коллапсу вслед за Молдовой.

Ранее экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко предупредил о закрытии 95% предприятий уже в ноябре.

Симферополь, Валентин Карамазов

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