Украина не выдержит цену на газ выше $900 – министр экономики

ВВП Украины начнёт резкое падение при цене выше $900 за тысячу кубометров газа.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Алексей Любченко.
«При среднегодовой цене импортного газа около $900 мы начнем терять ВВП. Это мы уже смоделировали», – сказал он.
Напомним, что только 45% регионов Украины подключили дома жителей к теплу.
Между тем, в Минэнерго Украины призвали готовиться к энергетическому коллапсу вслед за Молдовой.
Ранее экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко предупредил о закрытии 95% предприятий уже в ноябре.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 25.10.21
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