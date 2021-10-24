В Минэнерго Украины призвали готовиться к энергетическому коллапсу вслед за Молдовой

Масштабный энергетический кризис в Молдове, которая отказалась заключать контракт с «Газпромом» и выплачивать долг за предыдущие поставки газа, скоро накроет всю Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила советник министра энергетики Украины, бывшая замглавы МИД страны Елена Зеркаль.

По её словам, сейчас энергетические проблемы испытывает вся Европа, и этим, утверждает она, пользуются «автократические режимы», которые «диктуют цены на газ».

«Там, в Молдове, очень критическая ситуация. И мы вчера, позавчера проводили очень много встреч и разговоров с Молдовой о том, как решать этот кризис. И, разумеется, его можно решать только сообща. Потому что Молдова – это первый звонок. В принципе этот кризис будет присущ всей Европе. И, к сожалению, Украина следующая», – сказала Зеркаль.

«Были природные факторы в Азии, в Латинской Америке, в США – и нехватка сжиженного природного газа. И она будет расти со временем, несмотря на растущее производство. Но спрос и то, что газ фактически является переходным топливом для Азии, для достижения этой нулевой карбоновой эмиссии...

Все складывается так, что рыночные цены сейчас диктуют автократические режимы. И Путин не может не воспользоваться этим. Потому что он является самым ярким представителем этой автократической системы», – рассуждает украинская чиновница.

Симферополь, Валентин Карамазов

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