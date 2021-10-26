«Собирайте и сушите кизяки!» – депутат Верховной рады призвал не топить котельные резиной

Руководство Украины должно объявить чрезвычайное положение в энергетике и предоставлять населению правдивые публичные отчёты о катастрофическом положении в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Волынец.

Он назвал преступным решение многих коммунальных начальников использовать вместо угля автомобильную резину для растопки котельных.

«Возможно ли на Украине в ближайшее время массовое отключение социальной сферы? Я про школы, детские сады, учебные заведения, больницы, и так далее. Насколько вероятен такой сценарий развития событий?» – спросила депутата телеведущая.

«Так и будет, но это будет происходить под предлогом ковидных мероприятий. Центральный орган власти, контролируя средства массовой информации, будет искажать реальную картину. Надо говорить людям правду. Надо бить по рукам, когда в котельных жгут резину, это, во-первых.

Во-вторых, надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть», – приводит слова украинского парламентария «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.10.21

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