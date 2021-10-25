Украинские газохранилища ежедневно опустошаются в объёме выпавшего венгерского транзита

Украина не смогла найти замену венгерскому реверсу российского газа. Как известно, недавно «Газпром» и Будапешт заключили сделку на поставку 4 млрд кубометров газа в год (20 млн кубов в сутки) в обход Украины.

На сегодняшний день в украинских ПХГ осталось 18,5 млрд кубометров – это на 35% меньше, чем в 2020. При этом, в связи с грянувшим энергетическим кризисом, закачка прекращена, осуществляется только отбор, в объёме 24 миллионов кубометров в сутки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Укртрансгаз».

По данным государственной компании, закачка газа в хранилища прекращена с 4 октября.

Отметим, что сейчас Киев пытается договориться со Словакией о реверсе части идущего туда транзитом российского газа. Однако власти Словакии должны ещё убедить «Газпром» в необходимости увеличить поставки на требуемую Украине величину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.10.21

В Челябинской области здоровые люди оказались опасными для общества. / Пляж в популярном крымском поселке внезапно подорожал в полтора раза. / Севастополь обогнал Крым по смертности от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»