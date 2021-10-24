Киев грозит Европе хаосом и развалом за отказ пользоваться украинской ГТС

Если страны Евросоюза вслед за Венгрией начнут заключать с «Газпромом» долгосрочные контракты на поставки газа в обход Украины, то ЕС погрузится в хаос по причине отказа от своих фундаментальных принципов, которые предписывают выступать против России единым фронтом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила советник министра энергетики Украины, бывшая замглавы МИД страны Елена Зеркаль.

По её словам, уже сейчас вызывает беспокойство, что неповоротливая бюрократическая система ЕС с большим запозданием реагирует на «агрессивную стратегию Газпрома».

«У «Газпрома» есть своя долгосрочная стратегия, которую он применяет к изменениям, которые происходят вокруг. А бюрократическая машина ЕС сейчас не в таком исправном состоянии, чтобы реагировать быстро на изменения, которые происходят на газовом рынке, а, тем более, с изменениями, которые связаны с изменениями внешней среды», – сетует украинская чиновница.

В ответ на вопрос ведущей о том, что делать Украине, «когда страны ЕС начнут массово заключать соглашения с РФ в обход нашей украинской ГТС?», она обрушилась с критикой на структуры Евросоюза.

«ЕС так построен, что у него есть какие-то принципы... Если они вообще перестанут соблюдать свои принципы, то не будет ЕС и будет хаос. А что будет в хаосе, никто не знает», – приводит «ПолитНавигатор» слова Зеркаль.

Напомним, ранее на Украине предупредили, что будут вынуждены отбирать идущий в Европу транзитный газ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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