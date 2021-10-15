«Рано говорить» – Новак отказался обсуждать продление транзитного контракта с Нафтогазом

До завершения текущего транзитного газового контракта с Украиной остаётся ещё 3,5 года. Поэтому обсуждать детали нового договора, а тем более, выносить ход переговоров в публичную плоскость – слишком рано.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил отвечающий за энергетические вопросы вице-премьер России Александр Новак.

«У нас был заключен контракт до конца 2024 года. Сейчас рано об этом говорить, потому что еще более 3,5 лет до исполнения этого контракта», – сказал он.

Новак уточнил, что перспективы украинского транзита после 2024 года сейчас обсуждаются со специальным представителем правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом фон Вальдерзее.

«Я не думаю, что нам надо выводить наши переговоры в публичную плоскость. У нас идут консультации. Мы встречаемся со спецпредставителем Вальдерзее. Как раз консультируемся относительно этой ситуации», – приводит «Интерфакс» слова вице-премьера РФ.

Напомним, Украина требует от России продлить транзитный контракт на десять лет и прокачивать по украинской ГТС не менее 45 млрд кубометров в год.

Как известно, Германия после заключения соглашения с США по достройке газопровода «Северный поток-2» взяла на себя обязательство уговорить «Газпром» сохранить украинский транзит после 2024 года.

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