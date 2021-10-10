Авария на украинской ГТС может случиться в любой момент – немецкий эксперт

Российские обходные газопроводы вокруг Украины сооружались с учётом возможных аварий на построенной в советские времена украинской ГТС, которая не модернизировалась и серьёзно не ремонтировалась в течение уже 30 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил немецкий политолог-международник Александр Рар в эфире YouTube-канала «PolitWera».

По его словам, серьёзный бизнес в ЕС отдаёт себе отчёт в том, что без новых газопроводов в обход нестабильной Украны энергетическая безопасность Европы окажется под угрозой. Однако либеральные политики-популисты на Западе увлечены исключительно русофобской риторикой и не хотят слушать ничего другого.

«Кто обеспечит модернизацию труб через Украину? Там почти ничего не делалось, эти трубы со времён Советского Союза. В любой момент могут быть технические проблемы, которые могут возникнуть с прокачкой того же важного газа в Европу.

Поэтому и был построен «Северный поток-1», «Северный поток-2», «Турецкий поток» – потому что нужно было выстроить современную инфраструктуру, для того, чтобы газ безупречно попадал в Европу ближайшие 10-50 лет.

А на украинский транзит, уже по технически чисто соображениям, полагаться нельзя. Но об этом никто не хочет говорить, никто не хочет слушать», – приводит слова немецкого политолога «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.10.21

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