В Киеве отмерили три года жизни украинской ГТС

У Украины осталось три года, чтобы попытаться спасти газотранспортную систему.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил исполнительный директор Украинского института будущего, эксперт по энергетическим вопросам Вадим Денисенко.

По его словам, Киеву нужно радоваться, что президент РФ пообещал соблюдать текущий транзитный контракт до конца 2024 года, и срочно использовать оставшиеся три года для спасения ГТС. Однако, сетует он, украинские власти ничего не предпринимают в этом отношении.

«Мы должны чётко понимать – Путин вчера на пресс-конференции чётко пообещал, что транзит газа через Украину будет сохранён. Худший сценарий, который мог быть, это то, что 1 января он говорит – я вам плачу деньги, но газ не поступает, потому что нам его надо поставлять в другие места. Это был бы худший сценарий.

Я надеюсь, его не будет, но мы должны чётко понимать, что 1 января 2025 года, когда заканчивается контракт с «Газпромом», в трубе у нас будет ноль российского газа. Всё сводится к одному – у нас есть время до 31 декабря 2024 года.

Нам на самом деле осталось 3 года для того, чтобы решить этот вопрос. Много это или мало? С одной стороны, это мало, с другой стороны – достаточно для того, чтобы понять, как и куда мы движемся. К сожалению, я не слышу сейчас даже дискуссию о том, чтобы что-то делать», – приводит слова Денисенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.10.21

Зеленский приказал провести военный парад в Донбассе у границ ЛНР. / В Севастополе предложили выселить всех жителей из Байдарской долины. / Украина намерена «рассчитаться с Россией» отсоединением своей энергосистемы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»