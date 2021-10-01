Все возьмут пример с Венгрии! В Киеве прогнозируют массовый отказ европейских стран от украинского транзита

Российский «Газпром» в условиях взрывного роста цен на европейском газовом рынке соблазняет страны ЕС долгосрочными выгодными контрактами на поставки газа в обход украинской ГТС. Венгрия, с которой Россия подписала 15-летний договор без ведома Еврокомиссии, является лишь «сигнальным примером».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» София Федына.

По её словам, это в перспективе приведёт к тому, что страны Евросоюза «подсядут на российский газовый героин», и ЕС откажется от Третьего энергопакета, ограничивающего работу «Северного потока-2».

«Венгрия, на самом деле, является только, скажем, сигнальным примером. Потому что Венгрия, руководствуясь так называемым, как они сказали, суверенным правом, подписали для себя выгодный контракт. Московская федерация шантажом на рынке газа сделала все, чтобы страны искали, где купить дешевле, потому что цена в тысячу долларов является абсолютно невероятной для европейского рынка. И Венгрия сегодня говорит, что Европейский Союз не имеет права вмешиваться в ее внутренние дела, как и откуда ей взять газ.

А что мешает следующей – Австрии, которая имеет очень много газпромовских дочерних компаний, сделать то же самое? А что мешает это сделать также Сербии, которая имеет очень сильные промосковские настроения? А что мешает такой же отдельный контракт подписать той же Германии, чье руководство, как только увольняется с высших должностей власти или там заканчиваются выборы, они идут работать в структуры «Газпрома», о чем мы имеем огромный список?

И так, тихо-тихо, пользуясь «суверенным правом» других европейских государств, Москва может подписать договоры почти со всеми государствами Европейского Союза.

А что, если придет момент, что в Европейском Союзе государств, которые не имеют прямого контракта с Москвой, будет меньшинство? А тогда изменятся директивы, тогда изменится конъюнктура.

Мы все понимаем, что Московская федерация, благодаря и этим соглашениям, и возможному будущему запуску «Северного потока-2» – садит всех не просто на газовую иглу, она подсаживает всю Европу на газовый героин!», – приводит слова украинского депутата «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.10.21

Ковид не помешает провести Ялтинский международный экономический форум. / Глава Нафтогаза обвинил США и Германию в потере Украиной транзита газа из России в Венгрию. / Оператор украинской ГТС призвал отобрать у Газпрома «монополию на доставку газа» в Европу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»