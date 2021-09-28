В Кремле осудили вмешательство Украины в российско-венгерский газовый контракт

Украина, как и любая другая страна, не в праве вмешиваться в венгерско-российские отношения, включая газовую сферу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя бурную реакцию Киева на подписание долгосрочного контракта между «Газпромом» и Будапештом на поставки газа в обход Украины.

«Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются, никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются, и вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений», – подчеркнул Песков.

Напомним, Киев уже готовит жалобу в Еврокомиссию. Там заявляют, что подписание долгосрочного договора Венгрии с Россией на поставки газа в обход Украины вызывает удивление, разочарование и возмущение.

Между тем, Венгров возмутила критика украинцами соглашения с Россией. Будапешт вызвал на беседу посла «Незалежной». В свою очередь, Украина потребовала от венгерского посла в Киеве явиться в МИД страны для вручения ноты.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.09.21

Половина трудоспособных украинцев ищет любую работу в Польше. / В Крыму новая отставка – все по тому же поводу. / В Крыму в небе столкнулись парапланеристы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»